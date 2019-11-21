السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية»

الملك يعيد الدرعية إلى ماضيها ويفتح أبوابها للمستقبل

خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد

الملك: اكتتاب أرامكو سيتيح للمستثمرين المساهمة في الشركة الرائدة عالمياً

الملك: سنواصل جهودنا لتمكين المرأة وإيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة

خادم الحرمين: مستمرون في الإنجازات عبر رؤية 2030.. ويدنا ممدودة للسلام .. قضينا على التطرف وعاد المجتمع للوسطية

خادم الحرمين يشكر وزير الصحة على الجهود في مجال التحول الرقمي

ولي العهد يستقبل وزير الدفاع بكوريا الجنوبية

فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر "الشيخ السعدي آثاره العلمية والدعوية"

خالد الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة سلطان بن زايد

المملكة تشارك في اجتماعات الدورة العربية للتعاون الفضائي

المملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب

«التحالف»: لا صحة لادعاء ميليشيا الحوثي إسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15)

النائب العام يستعرض التعاون الثنائي مع نظيره المصري

العثيمين يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التعصب الديني وخطاب الكراهية

الربيعة: استقرار حالة التوءم السيامي الليبي

مواجهات دامية في مختلف المدن ومروحيات تطلق النار على المتظاهرين

"الأوروبي" يؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض بشأن اليمن

استنفار حوثي تحسباً لانتفاضة شعبية

إسرائيل تهاجم مستودعات فيلق القدس في سورية

احتجاجات العراق خلّفت آلافاً من المعوقين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.