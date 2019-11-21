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الجيش اليمني: مصرع وإصابة 19 من عناصر الميليشيات في كمين شرق تعز
الخميس 21 نوفمبر 2019
أعلن الجيش اليمني مصرع 8 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وجرح 11 ، اليوم الأربعاء، إثر كمين نصبته قوات الجيش اليمني في شرق مدينة تعز .
وقال مصدر عسكري بالجيش اليمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، إن أبطال اللواء 22 ميكا تمكنوا من استدراج عناصر المليشيات إلى الكمين وكبدتهم خسائر كبيرة منها إعطاب مدرعة فيما لاذ الباقون بالفرار والتراجع عن الموقع الذي كانت الميليشيات قد إستحدثته في المصانع ومدرسة الرفاعي والمنفر وعبدان .
وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر هجوم للميليشيات عصر اليوم على مدرسة الصديق بعبدان، وأجبرتهم على الفرار.
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