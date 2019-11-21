شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إيقاف أعمال ترميم مستشفى الأنصار وإغلاقه نهائياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

علمت "الخليج 365" أن صحة المدينة أوقفت أعمال ترميم مستشفى الأنصار، وقررت إغلاقة بشكل نهائي، وذلك بعد أن بدأت أعمال ترميمه أمس الأول، حيث أبلغت إدارة المستشفى أمس الشركة بإيقاف العمل، فيما أبلغت المشرفين والفنيين العاملين بالمستشفى بالعودة إلى المستشفى الذي كلفوا بالعمل فيه خلال فترة الإغلاق الماضية.

وكانت لجنة المباني الآيلة للسقوط في المدينة المنورة قد قررت في منتصف أكتوبر الماضي إخلاء المستشفى من المراجعين المرضى المنومين وكافة الطواقم الطبية والتمريضية والصيدلية، وذلك بعد أن رصدت اللجنة آنذاك عدداً من التصدعات في مبنيي الأعمال الإدارية وثلاجة الموتى الملاصقين لمبنى المستشفى، إذ قررت اللجنة إخلاءه لعدم صلاحيته للعمل وخطورته على مرتادية، كما قامت صحة المدينة بتوزيع المرضى المنومين على مستشفيات المنطقة، فيما تم توزيع الكوارد الإدارية والطبية والتمريضية والصيدلية والفنية على مستشفيات المنطقة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات قبل أن تستدعي إدارة المستشفى أمس الأول (الأحد) المشرفين والإداريين وفنيي المختبر للعودة للعمل في الوقت الذي بدأت فيه إحدى شركات الصيانة أعمال الترميم، إلا أن إدارة المستشفى قد أوقفت اليوم أعمال الترميم ووجهت المشرفين والإداريين والفنيين بالعودة للعمل بالمستشفيات التي كلفوا بها.