مايكروسوفت تختبر إتاحة بريد جي مايل وغيرها ضمن موقع بريد أوتلوك

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تعتزم شركة مايكروسوفت دمج عدد من خدمات جوجل ضمن موقع بريدها الإلكتروني أوتلوك وذلك لزيادة المنافع التي يحصل عليها مستخدمي بريدها حتى لو كانت من خدمات منافسها.

وظهر لبعض المستخدمين رسائل منبثقة تفيد بإمكانية دمج وتكامل خدمة اوتلوك مع بريد جي مايل وسحابة جوجل درايف وتقويم جوجل بحيث يمكنك الوصول إلى بياناتك عليها من موقع اوتلوك الرسمي.

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تبدو الآلية التي تعرض بها مايكروسوفت بيانات المستخدمين من خدمات جوجل على موقع اوتلوك مشابهة لطريقة العرض في تطبيقاتها على الهواتف الذكية. حيث يكون هناك صناديق بريد وارد منفصلة وتكامل مع التقويم بشكل واضح.

يبدو أن الاختبار مازال في بداياته حيث يمكنك إضافة حساب جوجل واحد فقط حالياً، وعند التحويل بين حساب جوجل وحساب اوتلوك يتم إعادة تحديث الصفحة بالكامل بدلاً من محتواها فقط.

بهذا التكامل يمكنك بسهولة إرفاق ملفات من جوجل درايف برسائل اوتلوك أو جي مايل.

لازال من غير المعلوم متى ستوسع مايكروسوفت من اختبار الميزة، أو توفرها رسمياً لكافة المستخدمين. وبالطبع ستفيد بشكل أكبر مستخدمي اوتلوك كونهم على الأرجح لديهم حسابات جوجل وليس العكس.