مساعد جوجل سيبدأ بإلقاء ملخص الأخبار اليومي صوتيًا

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إذا كنت ترغب بالاستماع إلى الأخبار المهمة لك كل صباح على سبيل المثال، فالأمر أصبح أكثر سهولة مع مساعد جوجل الصوتي والذي سيقرأ لك الأخبار من خلال ميزة جديدة تعمل بمجرد طلب ذلك، حيث يقوم بعمل قائمة مخصصة من الأخبار التي تتناسب مع اهتماماتك ومن ثم قراءتها من خلال أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو عن طريق المساعد المنزلي.

فإذا كنت من منطقة محددة ومهتم بأحداثها سيبدأ المساعد الصوتي بقراءة الأخبار المتعلقة بهذا المكان وفقًا لترتيب الاهتمامات الخاصة بك.

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حيث أن المساعد سينعرف على الاهتمامات من خلال تاريخ البحث والموقع الجغرافي والمواضيع المهمة لكل مستخدم على حده.

وبحسب كلام شركة جوجل، فإن الميزة الجديدة ستكون أكثر خصخصة للمستخدمين للاستماع للأخبار بأفضل طريقة ممكنة، بحيث سيبدأ المساعد بالحديث عن عنوان الخبر ومصدره – المؤسسة الإعلامية التي صدر منها – قبل القراءة، حتى يستطيع المستخدم تحديد إذا ما كان يود سماعه أم لا والانتقال إلى الخبر التالي في القائمة.

ميزة مفيدة جدًا، لكنها للأسف متاحة باللغة الإنجليزية سواء الأمريكية أو البريطانية حتى الآن وضمن بعض المناطق دون غيرها، على أمل أن تصل للغات أخرى في المستقبل.



