“التجارة” توضّح الفرق بين المؤسسة والشركة في التمويل والاقتراض (فيديو)

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، الفرق بين المؤسسات والشركات من حيث التمويل والاقتراض، مبيّنةً بأن الوضع الائتماني للشركات وقدرتها على الحصول على قرض أفضل بكثير من المؤسسات.

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وأفادت الوزارة عبر مقطع فيديو توضيحي بأن التمويل والاقتراض يعد من الفوارق المهمة بين المؤسسة والشركة، موضّحة بأن المؤسسات تتمتع بتصنيف ائتماني بسيط في القروض البنكية وغيرها من أنواع التمويل.

وأرجعت تمتع المؤسسة بذلك إلى عدم امتلاكها لشخصية اعتبارية كمالكها، لأن القرض يمنح لمالك المؤسسة مباشرةً حيث لا يمكن فصل أموال المؤسسة الخاصة الضامنة لتسديد القروض عن أموال مالكها.

كما أرجعت تمتع الشركات بأفضلية في القدرة على الحصول على قروض وتمويلات؛ إلى استقلال ذمتها المالية وانفصال شخصيتها عن شخصية ملاكها.