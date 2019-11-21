5 أسباب تؤخر علاج السعال المزمن

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السعال أو (الكحة) رد فعل من الجسم في مواجهة تلوث الهواء، أو مسببات الحساسية، أو الجراثيم المسببة للعدوى التنفسية.
ويسعل الإنسان بشكل اعتيادي، لكن استمرار السعال المتكرر لـ3 أيام يعني وجود “سعال مزمن”.
وينقسم السعال إلى نوعين: جاف ومصحوب ببلغم، ويستمر لدى البالغين 8 أسابيع، ولدى الأطفال 4 أسابيع، وإذا كان هناك صفير مع السعال لدى الطفل يعتبر ذلك إشارة لعدوى خطيرة.
أسباب استمرار السعال المزمن أكثر من المعتاد:
* الحموضة وحرقة المعدة وارتجاع حمض المريء.
* الحساسية والربو.
* زيادة البلغ وانسداد مجرى التنفس بأجزاء عالقة منه.
* الكافيين والكحول من عوامل استمرار السعال المزمن.
* ارتفاع مستوى الرطوبة أو زيادة الجفاف.
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