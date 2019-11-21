هؤلاء معاناتهم مع البرد أشد.. اهتموا بهم

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دعا الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، للاهتمام ببعض الأشخاص الذين يعانون بشدة في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هؤلاء معاناتهم مع البرد أشد…. فاهتموا بهم:
– كبار السن.
– مرضى السكري.
– الأطفال.
– الرعاة في الصحراء.
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