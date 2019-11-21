هؤلاء معاناتهم مع البرد أشد.. اهتموا بهم

︎ :



.

دعا الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، للاهتمام ببعض الأشخاص الذين يعانون بشدة في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هؤلاء معاناتهم مع البرد أشد…. فاهتموا بهم:

Advertisements

– كبار السن.

– مرضى السكري.

– الأطفال.

– الرعاة في الصحراء.

