دورة تأهيلية خارج الأسوار لمتميزين من نزلاء سجن الطائف

بدأت الإدارة العامة لسجن الطائف، اليوم الأربعاء، دوراتها التدريبية مع جامعة الطائف، والتي تُعد التجربة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة؛ حيث يجري تدريب النزلاء خارج أسوار السجن.

وقال مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد الثبيتي، إن هذه التجربة استهدفت 9 نزلاء كمرحلة أولى، بهدف تأهيلهم علميًّا وتطوير مهاراتهم المختلفة، لافتًا إلى أن الدورة جرت تحت عنوان «تطوير الذات والتعامل مع الضغوطات»، وأنها عُقدت داخل الحرم الجامعي.

ولفت مدير إدارة السجن إلى أن هذا النوع من الدورات يأتي انطلاقًا من مبدأ تفعيل الشراكة بين الجانبين، حاثًا النزلاء قبيل خروجهم إلى مقر الجامعة على المواظبة والانضباط، مؤكدًا أن مشاركتهم في هذه الدورة خروجهم كانت بمثابة مكافأة لهم على اجتيازهم أغلب برامج التأهيل والإصلاح.

وكان باستقبال النزلاء عند وصولهم الجامعة عميد كلية خدمة المجتمع الدكتورة رنا زيني، والدكتور خالد الزهراني، والدكتور خالد الطيب، والأستاذ أيمن الثبيتي، فيما عبَرت الجامعة عن شكرها لسجن الطائف لما يقدمه من برامج للنزلاء تكسبهم مهارات تأهلهم للانخراط في سوق العمل بعد الإفراج عنهم.