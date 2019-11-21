السعودية اليوم / دعوات أممية إلى جعل حقوق الأطفال واقعية في البرامج والسياسات والخدمات في كل مجتمع وبلد



نيويورك 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

أحيت الأمم المتحدة اليوم، الذكرى الثلاثين لحقوق الطفل بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، بعقد فعاليات عديدة بمقرها في نيويورك، اشتملت على عروض فنية قدمها عدد من النجوم الشباب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إنه ولأول مرة في التاريخ، نصت اتفاقية حقوق الطفل صراحة على التزام عالمي مُلزم بكفالة الحقوق الأصيلة لكل فتاة وفتى، مشيرا إلى اعتراف جميع البلدان بأن الأطفال معرضون للأخطار أكثر من غيرهم، وتعهدها بتوفير ما يلزمهم من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والحماية.

وأضاف: " انخفضت وفيات الأطفال بما يزيد على النصف، وتراجعت حالات التقزم على الصعيد العالمي، ومع ذلك، هناك ملايين الأطفال الذين ما زالوا يعانون من الحروب والفقر والتمييز والمرض".

ومع الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لهذه الاتفاقية التاريخية، حث الأمين العام جميع البلدان على الوفاء بوعدها لهم، داعيا إلى الانطلاق من المنجزات التي تحققت حتى الآن وتجديد الالتزام بإعطاء الأولوية للأطفال.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف هنريتا فور أن الإنجازات التي حققها العالم منذ التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل لا يمكن إنكارها، فقد زاد عدد الأطفال في المدارس مقارنة بأي وقت مضى، والكثيرون يحصلون على التطعيم والرعاية الصحية التي يحتاجونها فيما تراجعت معدلات زواج الأطفال.

وتابعت فور أن حقوق الطفل في مفترق طرق، داعية إلى أن تتوافق المكاسب التي تحققت في السنوات الثلاثين الماضية مع التزام جديد لدعم الأطفال في هذا العالم، مطالبة

بجعل هذه الحقوق واقعية في البرامج والسياسات والخدمات في كل مجتمع وبلد.

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