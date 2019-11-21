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الجامعة العربية تدين تسليم إيران مقر سفارة اليمن بطهران للحوثيين

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الجامعة العربية تدين تسليم إيران مقر سفارة اليمن بطهران للحوثيين

الخميس 21 نوفمبر 2019

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية، من اعتراف رسمي بتمثيل الميليشيا الحوثية لديها وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

 

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية - في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط، هذه الخطوة خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة قرار 2216.

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وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية -في البيان ذاته- بأن مثل هذه الخطوة تعكس إصرارا ايرانيا على الإمعان في السلوك العدائي بهدف زعزعة استقرار اليمن بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.

 

وشدد المصدر على دعم الجامعة العربية الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظا على سيادتها واستقلالها، مشيرا إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، بمسئولياته في هذا الخصوص.

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