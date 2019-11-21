شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يضع حجر أساس «بوابة الدرعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدرعية)

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، حفل وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية» الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.

ولدى وصول الملك سلمان مقر الحفل كان في استقباله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وأعضاء مجلس إدارة هيئة تطوير مشروع «بوابة الدرعية».

وشاهد خادم الحرمين الشريفين، والحضور عرضاً مرئياً لبوابات الدرعية السبع (بوابة وادي حنيفة، بوابة الغبراء، بوابة مانع المريدي، بوابة الإمام محمد بن سعود، بوابة سمحان، بوابة سلمان، بوابة محمد)، صاحبته عدة عروض ضوئية، ومشاهد متنوعة.

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بعد ذلك، تفضل الملك سلمان بوضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية» حيث تسلم حجر الأساس من ولي العهد، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. بعدها أديت العرضة السعودية.

واطلع خادم الحرمين الشريفين على «السيف الأجرب» سيف الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، كما التقطت الصور التذكارية.

وشرف خادم الحرمين الشريفين، حفل العشاء الذي أعد بهذه المناسبة. عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم غادر الملك سلمان مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل، الأمراء: خالد بن فهد بن خالد، محمد بن سعد بن عبدالعزيز، بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، تركي الفيصل بن عبدالعزيز، منصور بن سعود بن عبدالعزيز، سعود بن عبدالله الفيصل، تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، سعود بن سعد بن عبدالعزيز، محمد بن فهد بن عبدالعزيز، سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، طلال بن سعود بن عبدالعزيز، بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، خالد بن سعد بن فهد، محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين محمد بن نواف بن عبدالعزيز، مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، تركي بن فهد بن جلوي، عبدالعزيز بن فهد بن سعد، فيصل بن سعود بن محمد، الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، سطام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، محافظ الدرعية أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، خالد بن سعود بن خالد، عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، محمد بن سعود بن خالد، بندر بن سعود بن خالد، عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي بندر بن خالد الفيصل، أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، نواف بن سعد بن عبدالله، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.