شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية.. ملاحم بطولية خلّدها التاريخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يزخر تاريخ الدرعية بملاحم بطولية، وماضٍ تليد ضارب بجذوره في عمق التاريخ، ومهد انطلقت منه الدولة السعودية

وتمثّل الدرعية منارة للإرث المستمر للأسرة المالكة، ورمزاً للوحدة التي يعيشها السعوديون، إلى جانب دورها التاريخي في تأسيس الاستقرار وجلب الازدهار بمشاركة أبناء البلاد في مختلف أنحائها.

نشأت الدرعية على ضفاف وادي حنيفة عام 850هـ/‏‏‏1446م، حينما قدم مانع المريدي جد الأسرة الحاكمة إلى المنطقة، واضعًا اللبنة الأولى لتأسيس الدولة، وفي تلك الفترة لم تكن الأحوال السياسية جيدة في شبه الجزيرة العربية، فقد كانت تعاني الإهمال والتفكك والتناحر وانتشار الجهل والأمية.

وفي 1157هـ/‏‏‏1744م، تولّى إمارة الدرعية الإمام محمد بن سعود الذي كان يملك حسًا إداريًا جيدًا، ونظرة مستقبلية، فعمل على البدء بالتغيير، معلنًا قيام الدولة السعودية الأولى.

Advertisements

واهتمت الدولة بالدرعية وأسهمت مساهمة كبيرة في محاربة الجهل والأمية وشجعت على التعليم بشكل كبير، وهذا بدوره أدى إلى حنق الدولة العثمانية التي لم تكن لترضى عن هذه الإنجازات، لذلك سخرت طاقاتها لإسقاط الدولة السعودية، وبعد حروب متواصلة استمرت نحو 7 سنوات، سقطت الدرعية عام 1233هـ/‏‏‏1818م، بعد حملة دمار وتخريب واسعة شنّها إبراهيم باشا ظلمًا وعدوانًا على الدرعية ومعظم قرى نجد، لتفكيك الوحدة المتأصلة في نفوس أهل الدرعية والمناطق المجاورة لها.

وبعد سقوط الدولة السعودية الأولى، استطاع الإمام تركي بن عبدالله بعد نشاط متواصل استمر 7 سنوات أن يطرد الحاميات العثمانية من نجد ويحررها ويطهرها منهم ويدخل الرياض عام 1240هـ/‏‏‏1824م، واستطاع إعادة توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية في مدة قياسية. وظلت الدولة السعودية الثانية تحكم المنطقة حتى عام 1309هـ/‏‏‏1891م.

وبعد فراغ سياسي استمر حوالى 10 سنوات، وتحديدًا في 5 شوال 1319هـ/‏‏‏1902م، تمكن الملك عبدالعزيز من استرداد الرياض والعودة بأسرته إليها، ليبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ السعودي، وقيام دولة سعودية حديثة، تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية وتحقيق منجزات حضارية واسعة في كل المجالات.

وفي 17 جمادى الأول عام 1351هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932، أعلن الملك عبدالعزيز قيام المملكة العربية السعودية بعد ملحمة تاريخية استمرت 30 عامًا، وحكم بعده أبناؤه الملوك الذين كان لهم دور كبير في وضع لبنات البناء والاستقرار والحزم والعزم.

وتخليدًا لهذه الملاحم البطولية التي اضطلعت بها الدرعية بدءًا من تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى العصر الحاضر، جاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالدرعية، إذ ركز الجهود من أجل الارتقاء بها وإعادة تأهيلها، لتكلل هذه الجهود المباركة بتأسيس هيئة تطوير بوابة الدرعية 1438هـ/‏‏‏2017م.