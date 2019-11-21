شكرا لقرائتكم خبر عن 19 فناناً و39 عملاً فنياً يعرّفون العالم بالفن السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

افتتح وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس الأول (الثلاثاء)، فعاليات المعرض الثقافي السعودي في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف تعزيز التبادل الثقافي العالمي، وحماية ونقل التراث، وتطوير البيئة الثقافية.

ويتزامن المعرض مع ملتقى وزراء الثقافة الدولي 2019 في «اليونسكو» بمشاركة عدد كبير من وزراء الثقافة، حيث المملكة الدولة الوحيدة المنظمة لنشاط مصاحب للملتقى.

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المعرض تنظمه وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد مسك للفنون، بمشاركة 19 فناناً و39 عملاً فنياً بحضور العديد من الفنانين الدوليين، وتضم الفعاليات أعمالا فنية معاصرة وعرضا للقطع الفنية والمنحوتات البرونزية، وصورا فوتوغرافية، وشرحا مفصلا عن التراث السعودي غير المادي، إضافة إلى فقرات شعرية والموسيقى الحية، وفنون الطهي.

وسيأخذ المعرض الزائرين في رحلة عبر الزمن تبدأ من ماضي المملكة وتمر بحاضرها والتصور المستقبلي لها، وستتولى الهيئة الملكية لمحافظة العلا مهمة التعريف بالماضي الثقافي والتراثي للمملكة، فيما يسلط معهد مسك للفنون الضوء على حاضر الفنون والثقافة والتراث في المملكة، وتقدم وزارة الثقافة رؤيتها للمستقبل المتمثلة بعرض الرؤية المشتركة بين السعودية واليونسكو والمجتمع الدولي من جانب وتعكس إستراتيجيتها الثقافية من جانب آخر.

ويعد المعرض فرصة لتسليط الضوء على الجوانب الثقافية والفنية السعودية، وتمكين الزوار من التعرّف على الإرث الثقافي السعودي الغني وتعزيز الوعي الثقافي والموهبة الإبداعية للمملكة.