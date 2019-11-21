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الفيصل ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد إلى محمد بن زايد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - رحمه الله -، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد أمس (الأربعاء) في قصر مشرف بالعاصمة أبوظبي، الأمير خالد الفيصل على رأس وفد ضم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدداً من المسؤولين، بحضور عدد من المسؤولين بالإمارات.

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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