شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش تطوير خدمات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس (الأربعاء) في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، الذي ناقش تطوير منظومة الخدمات في جوانب الإعاشة والإسكان ومختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

واستعرض الاجتماع استعدادات الجهات المبكرة لموسم حج العام الحالي، إلى جانب استعراض نتائج حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع، التي ناقش خلالها أكثر من 200 خبير ومتخصص في شؤون الحج، يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية الاستعدادات المبكرة لحج 1441هــ.

وتطرق لمخرجات وتوصيات حلقة النقاش التي ركزت على دراسة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع، وجرى في هذا الصدد طرح قرابة 112 توصية ومبادرة، هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441هـ، كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان أمس، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، يرافقه مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري.

واستمع نائب أمير مكة إلى شرح عن أعمال وخطط الأحوال المدنية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، فيما تسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لعام 1440هـ الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، على ما تجده الأحوال المدنية من حرص واهتمام كبيرين، ومتابعة مستمرة لتوفير جميع الخدمات لكافة مكاتب الأحوال المدنية بالمنطقة.