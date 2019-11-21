شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يطلع على أعمال الأحوال المدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الأربعاء) في مكتبه، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن بن إبراهيم الجلعود، بحضور مديرعام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري.

وقدّم اللواء الجلعود للأمير مشعل بن ماجد، بعض أعمال الأحوال المدنية في سبيل سرعة إنجاز معاملات المواطنين، وإدخال أحدث الأجهزة التقنية في جميع إداراتهم.

وأعرب الجلعود عن شكره لمحافظ جدة، وتمنى الأمير مشعل بن ماجد، التوفيق والسداد لمنسوبي الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة.

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من جهة ثانية، استقبل محافظ جدة أمس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد بن يوسف ناغي، بحضور الأمين العام للغرفة المهندس عماد بن محمد هاشم.

ونوّه الأمير مشعل بن ماجد، بالدور الذي تقوم به الغرفة في إعداد وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ليكونوا رافداً أساسياً في دفع عجلة التنمية، وتفعيل الشراكة وتوحيد الجهود بين القطاعات.

من جانبه، ثمّن الناغي توجيهات محافظ جدة، مؤكداً تقديم كل ما بوسعهم لخدمة محافظة جدة على جميع الأصعدة.