ولي العهد ووزير الدفاع الكوري يستعرضان تعزيز التعاون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس (الأربعاء)، وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دوو. وقد عقد ولي العهد، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي اجتماعاً جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية، خصوصا في المجال الدفاعي. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



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