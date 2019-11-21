شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مستجدات المنطقة مع ليندر كنج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كنج، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات في المنطقة. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كنج، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات في المنطقة. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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