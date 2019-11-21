شكرا لقرائتكم خبر عن القتل لليمني «النمر».. أنهى حياة طفلة سعودية بالضرب والحرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) نفذ في المدينة المنورة حكم القتل تعزيراً في اليمني رشاد أحمد قايد النمر؛ لإقدامه على قتل الطفلة مي بنت خالد بن محمد النمر - سعودية الجنسية - وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاء من جسمها بأداة ساخنة مما أدى إلى وفاتها. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية قبضت على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أمس (الأربعاء) بسجن منطقة المدينة المنورة.

نفذ في المدينة المنورة حكم القتل تعزيراً في اليمني رشاد أحمد قايد النمر؛ لإقدامه على قتل الطفلة مي بنت خالد بن محمد النمر - سعودية الجنسية - وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاء من جسمها بأداة ساخنة مما أدى إلى وفاتها. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية قبضت على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أمس (الأربعاء) بسجن منطقة المدينة المنورة.

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