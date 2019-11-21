شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: القيادتان السعودية والمصرية حريصتان على تعميق العلاقات المهنية بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حريصان على تعميق العلاقات الأخوية والمهنية بين الأجهزة في كلا البلدين الشقيقين.

وأوضح لدى استقباله، في مكتبه بالمقر الرئيسي للنيابة العامة بمدينة الرياض أمس (الأربعاء)، النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي والوفد المرافق له، أن هذا التواصل هو نتيجة العلاقات المميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

Advertisements

وبين أن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة العامة ونظيرتها، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات القانون الجنائي المختلفة والاستفادة من التجارب الناجحة البينية والاطلاع على الأساليب النيابية الحديثة في هذا الشأن.

فيما أعرب النائب العام في مصر عن عمق رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين البلدين الشقيقين، مشيداً بتجربة النيابة العامة السعودية في إدارة أعمالها كافة عبر نظامها الإلكتروني ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالها.

وفي ختام اللقاء شكر الصاوي النائب العام على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي بين المملكة ومصر في شتى المجالات وبالأخص في الجانب النيابي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي البلدين.