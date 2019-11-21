شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «مكاتب التعليم» يوصي بإنشاء منصة لتبادل التجارب النوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أوصى ملتقى مكاتب التعليم «رفع مستوى التحصيل الدراسي» بتحديد آلية لتكامل الأدوار بين إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بما يحقق جودة الأداء. كما أوصى الملتقى الذي نظمته وكالة الوزارة للتعليم واستضافته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في الخبر على مدة 3 أيام، بإحداث تخصص في المرحلة الابتدائية، وتمكين مكاتب التعليم من القيام بدورها الرئيسي، بالإضافة إلى توصية بإنشاء منصة تضم أفضل التجارب النوعية لمكاتب التعليم. وتضمنت التوصيات الختامية أمس (الأربعاء) والتي ألقاها مدير إدارة مكاتب التعليم بوزارة التعليم فهد الحقباني بإيجاد آلية محددة لتعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص بما يخدم عمليات التعليم والتعلم، واختتمت التوصيات بأهمية تفعيل برنامج نور في الزيارات الإشرافية.

وكان الملتقى اختتم جلساته بثلاث أوراق عمل، حملت الأولى عنوان: «التكامل بين إدارة اِلاشراف التربوي ومكاتب التعليم لتجويد الأداء في الاختبارات الدولية والوطنية والمركزية» قدمتها مدير مكتب التعليم بوسط جدة، منال بنت أمبارك اللهيبي، والورقة الثانية لمساعد الشؤون التعليمية بمكتب تعليم خميس مشيط الدكتور سعيد بن محمد آل ربيع بعنوان: «مبادرة الأداء لرفع مستوى التحصيل الدراسي»، فيما قدمت مدير مكتب التعليم بشرق الطائف موضي بنت مطر الحارثي ورقة العمل الثالثة بعنوان: «خارطة الطريق لتجويد التحصيل الدراسي». ‏