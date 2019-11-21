السعودية | السعودية ترحب بقرار أميركا حول منشأة فوردو الإيرانية

شكرا لقرائتكم السعودية ترحب بقرار أميركا حول منشأة فوردو الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، اعتباراً من 15 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وأكد المصدر أن المملكة تدعم الخطوة الأميركية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق المملكة من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي.

إلى ذلك نوه بالقرار الأميركي، مشدداً على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً مماثلاً تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.