السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يدشن فعاليات جمعية الأسر المنتجة "إنتاج"



حائل 23 ربيع الأول 1441هالموافق 20 نوفمبر 2019م واس

دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ فعاليات جمعية الأسر المنتجة "إنتاج" التي أقيمت بالقاعد ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ، وتشمل فعاليات ترفيهية وثقافية وتسويقية وعرضا لمنتجات الأسر المنتجة .

وبدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس الجمعية فيصل بن عيد الرمالي كلمة نوه فيها بدعم القيادة الحكيمة للأسر المنتجة وحرص ومتابعة أمير منطقة حائل وسمو نائبه معرباً عن شكره لوكيل الإمارة على رعايته حفل انطلاق الفعاليات التي تهدف لتقديم برامج نوعية وجاذبة للزوار وكذلك تسهم في دعم تسويق منتجات الأسر وتضاعف مواردهم المالية، بعدها توالت فقرات الحفل التي شملت عرضا مرئيا عن برامج وفعاليات وإنجازات الجمعية والقصائد الشعرية.

عقب ذلك كرّم وكيل الإمارة المشاركين في إنجاح فعاليات المهرجان .

وفي ختام الحفل تجول آل الشيخ في أجنحة المعرض المصاحب للفعاليات .

//انتهى//

22:45ت م

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