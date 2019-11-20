

طريف 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

اختتم مكتب تعليم طريف ممثلاً بقسم الأمن والسلامة المدرسي بمنطقة الحدوذ الشمالية اليوم ، البرنامج التوعوي بعنوان "تصرف بحكمة في حالات الطوارئ" بالتعاون مع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي بالمحافظة والذي استمر لمدة ثلاث أيام واستهدف البرنامج عددا من المدارس البنين والبنات بمحافظة طريف.

وأوضح تعليم طريف أن البرنامج يهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لضمان تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة على أسس علمية سليمة، تجمع بين الجانب العلمي والعملي من خلال الممارسات التطبيقية لمجالات الأمن والسلامة في البيئة المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة تحول دون تعرض الطلبة لمصادر الخطر، وأسباب وقوع الإصابة أو الحوادث.

// انتهى //

22:14ت م

0349





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب تعليم طريف يختتم برنامج "تصرف بحكمة في حالات الطوارئ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.