السعودية اليوم / بلدية احد رفيدة تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية



ظهران الجنوب 23ربيع اول 1441 هـ الموافق 20نوفمبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة احد رفيدة اليوم جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك داخل المحافظة ومراكزها, وصادرت مواد غذائية فاسدة، وأغلقت المحلات المخالفة، وذلك ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.

وهدفت الجولات التفتيشية والرقابية إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.

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22:05ت م

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