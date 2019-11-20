السعودية اليوم / فوز المملكة بانتخابات مفوضية الملاحة الجوية بمنظمة الطيران المدني الدولي



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

فازت المملكة العربية

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة المهندس سعود بن علي هاشم أن الانتخابات التي أجراها مجلس منظمة الإيكاو اليوم في كندا تعد سارية لمدة 3 سنوات اعتبارًا من بداية عام 2020.

وقال : إن مفوضية الملاحة الجوية من أهم اللجان الفنية بالمنظمة التي تعنى بإعداد القواعد القياسية والتوصيات في مجال السلامة والملاحة الجوية الدولية.

وأضاف أن هذا الفوز هو الخامس على التوالي للمملكة العربية السعودية بمقعد مفوضية الملاحة الجوية.

// انتهى //

21:59ت م

0345



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسفازت المملكة العربية السعودية اليوم في انتخابات مفوضية الملاحة الجوية التي تضم 19 خبيرًا يمثلون جميع دول وأقاليم العالم, ومثّل المملكة في عضويتها الخبير في مجال الطيران المدني الدولي المهندس جميل بن كامل متولي.وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة المهندس سعود بن علي هاشم أن الانتخابات التي أجراها مجلس منظمة الإيكاو اليوم في كندا تعد سارية لمدة 3 سنوات اعتبارًا من بداية عام 2020.وقال : إن مفوضية الملاحة الجوية من أهم اللجان الفنية بالمنظمة التي تعنى بإعداد القواعد القياسية والتوصيات في مجال السلامة والملاحة الجوية الدولية.وأضاف أن هذا الفوز هو الخامس على التوالي للمملكة العربية السعودية بمقعد مفوضية الملاحة الجوية.// انتهى //21:59ت م0345

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