السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يحبط هجرة سرية نحو إيطاليا



تونس 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

أحبط خفر السواحل التونسي بسواحل المنستير وسط شرق تونس رحلة سرية حاول 18 شخصًا القيام بها نحو إيطاليا على متن مركب صغير.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم أن النيابة العمومية أذنت بإحالتهم على الأجهزة الأمنية لإحالتهم على المحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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21:55ت م

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