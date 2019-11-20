

القاهرة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

بحث رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد اليوم مع نائب وزير الري الصيني يي جيانتشون الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى سُبل دعم علاقات التعاون البحثي والتقني في مجالات إدارة الموارد المائية والري، والاستفادة القصوى من الخبرة الصينية في مجال الزراعة على المياه عالية الملوحة، وخصوصًا زراعة محصول الأرز، تمهيدًا لتعميم التجربة في البلدان العربية.

وناقش أبوزيد مع المسؤول الصيني نظام الزراعة المتكاملة باستخدام المياه المالحة المتولدة من محطات تحلية مياه البحر في الاستزراع السمكي، وفي ري النباتات الملحية.

كما تركزت المباحثات على أهمية نقل التجربة الصينية في مجال "تكنولوجيا الفضاء في إدارة المياه"، ودور تقنيات الاستشعار عن بعد في تحسين نظم الري من الموارد المائية، وكذلك تقديم نماذج تقديرات أفضل لكميات المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية باستخدام "الليزي متر" وتقنيات "المجسات" التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على موارد المياه الجوفية.

// انتهى //

21:54ت م

0341





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس المجلس العربي للمياه يبحث مع مسؤول صيني التعاون البحثي في إدارة الموارد المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.