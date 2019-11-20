السعودية اليوم / الدكتورة أبوطالب: الخطاب الملكي حدد السياسات الداخلية والخارجية للمملكة.



الرياض 23 ربيع الأول 1441 الموافق 20 نوفمبر 2019 واس.

عدت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب مثنى أبوطالب الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اليوم، أحد أهم الخطابات التي تحدد السياسات الداخلية والخارجية للمملكة والمرشد والموجه لأعمال السنة القادمة للمجلس ومواصلة ما جرى إنجازه في العام الماضي وعلى رؤية المملكة 2030، حدد فيه - رعاه الله - الخطوط العريضة والمرتكزات الأساسية لهذه السياسات والتي يسترشد بها المجلس في أعماله التشريعية والتنظيمية، وتناول الخطاب الملكي مختلف القضايا بواقعية ومنطقية، وأكد على المرتكزات الأساسية للمملكة كحفظ الأمن، والرخاء لكافة المواطنين، وتنويع مصادر الدخل، ورفع الإنتاجية، وحفظ حقوق الأجيال القادمة، وحماية اقتصاد في ضل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم، حيث تعتمد الدولة سياسة التعاون الدولي لتحقيق السلام بين شعوب الأرض.

وقالت : لامس الخطاب الملكي مشاعر المواطنين بالوضوح والشفافية حول أبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية واضطلاع المملكة بدورها الرائد إقليميا ودوليا، ووقد الجم الخطاب المرجفين في الأرض بالتأكيد على أن "نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ قائم على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا"، كما تعتز المملكة بخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتطوير المشاعر المقدسة بمشاريع هي الاضخم في التاريخ، كل ذلك لتسهيل أداء المسلمين لمشاعر العمرة والحج بيسر وراحة وأمان، وتمت إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة.

وأكدت أن شفافية الخطاب الملكي وكلمات خادم الحرمين حملت رسالة تفاؤل للعالم، في ضل الازمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم، وسياسة المملكة ترتكز في أمنها واستقرارها على الشريعة الإسلامية وكتاب الله وسنة نبيه وحرص المملكة على الوسطية والاعتدال والتسامح، كما أكد أن المملكة تمكنت من القضاء على الإرهاب بنجاح، وهي مستمرة في محاربة بؤر الإرهاب حيثما كانت في العالم، وعلى أن أيران تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وأنه أمامها خيارات واضحة إما السلام أو تحمل مسئولية العبث الذي تدعمه في المنطقة وسوف تكون نتائجه كارثية على إيران التي زعزعت الأمن في سوريا ولبنان واليمن وغيرها، والمملكة قادرة على حماية أمنها ومكتسباتها بأذن الله.

وأردفت قائلةً :تناول الخطاب الملكي سياسة الدولة الداخلية والخارجية عملاً بنص المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وشعر أعضاء المجلس بالاعتزاز بالرعاية الملكية الكريمة التي يلقاها مجلس الشورى من قيادته الحكيمة، وسوف نسترشد بالخطاب الملكي في أعمالنا ومهامنا للسنة القادمة، حيث يمثل الخطاب الملكي بالنسبة لنا خارطة طريق لأعمالنا ويساهم في توجيه عمل المؤسسات التنفيذية في الحكومة، إذ سيشهد الخطاب الملكي حضور الهيئات الدبلوماسية والسلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وقطاعاته المدنية والعسكرية وهيئة كبار العلماء والقضاة، وينظر أعضاء مجلس الشورى الى الخطاب الملكي السنوي باهتمام بالغ، خصوصا أن هناك متغيرات سياسية كثيرة دفعت المملكة للسعي الحثيث دفاعا عن هوية ومكتسبات الأمة الإسلامية والعربية كونها زعيمة العالم الإسلامي وقوة اقتصادية عالمية تساهم في تحقيق التوازن والسلم العالمي.

تابعت قولها : أكد الخطاب الملكي الكريم على متانة الاقتصاد السعودي وحمايته من التقلبات العالمية، وكانت لغة الخطاب الملكي مليئة بالتفاؤل بالمستقبل واستمرار مسيرة التنمية رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية حول العالم. وأكد على مكانة المملكة الاقتصادية وأن التوجه يسير بقوة نحو التحول الى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على النفط.

واختتمت أبوطالب حديثها بقولها: إن المجلس ليس بعيدا عن هموم المواطن واحتياجاته وهو بحاجة لفتح مزيد من قنوات تواصل الفعالة مع المواطن ومؤسسات المجتمع المدني، وعند الحديث عن المواطن فنحن نقصد هنا المواطن بعمومه بأفراده وشركاته ومؤسساته والمجتمع المدني بكافة شرائحه، داعية الله أن يحفظ البلاد ويديم الأمن والأمان على الجميع.

//انتهى//

21:52ت م

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