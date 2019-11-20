السعودية اليوم / انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث بالأردن



عمّان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان " المنظمات الذكية : بوابة الانتقال إلى العالمية والاستدامة في العصر الرقمي"، بمشاركة عربية ودولية.

ويسعى المؤتمر أن يكون منصة علمية عربيًا ودوليًا للباحثين والخبراء وطلبة الدراسات العليا لطرح أفكارهم وإنتاجاتهم البحثية والفكرية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التميز في استخدام التكنولوجيا وتثري مسيرة البحث العلمي.

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21:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.