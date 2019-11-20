السعودية اليوم / السديس: خطاب خادم الحرمين الشريفين يرسم السياسات الداخلية والخارجية ويركز على خطط التنمية الشاملة



مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمضامين الخطاب الملكي التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاحه -أيده الله- لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى الذي أكد خلاله تمسك المملكة بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ تأسيسها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله - إلى يومنا هذا، والمضي قدماً على الوحدة والتضامن والشورى، وتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة والتفاني في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من ضيوف الرحمن، والسير على مبادئ العدل والمساواة بين جميع المواطنين والمناطق على حدٍ سواء، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله وصفاته، والتمسك بمنهج الوسطية والاعتدال، والأخذ بمبدأ الشورى في مختلف القضايا والشؤون الداخلية والخارجية، والعمل على العناصر التي تحقق التعاون والسلام مع المجتمع الدولي ومحاربة الإرهاب والتطرف والغلو، وتأكيده -حفظه الله- على خدمة مختلف القضايا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ونوه معاليه بأهمية كلمة خادم الحرمين -حفظه الله- في رسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية ودعم خطط التنمية في المجالات كافة , بالإضافة لتطرقه - أيده الله – بما نفخر به جميعا وهم شهداء الواجب والمصابون في أعمال العداء على حدودنا الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، وتأكيده على أن أسرهم ستظل دوماً موضع عنايتنا واهتمامنا.

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى جاهدة للوصول لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وتحقيق "رؤية المملكة٢٠٣٠" من خلال تطبيق برامج ومبادرات وأنشطة برنامج خدمة ضيوف الرحمن والاستعداد لاستقبال ٣٠ مليون معتمر سنوياً بحلول عام٢٠٣٠م, حيث صُنّفت المملكة من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدما من بين 190 دولة في العالم، وهذا يعكس تصميم الدولة المباركة التي يشارك في نهوضها أبناء هذا البلد المعطاء ومشاركتهم في بناء سلطتها ومؤسساتها والمضي نحو التقدم في تنفيذ برامجها الإصلاحية.

واختتم معاليه تصريحه قائلا: إن مضامين خطاب الملك مبشرة بكل خير على جميع الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والدولية، بفضل من الله تبارك وتعالى، سائلا المولى -عز وجل- التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وعقيدتها .

// انتهى //

21:48ت م

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