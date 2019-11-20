

الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

عين عبدالعزيز عثمان المقحم مديراً للعلاقات والمراسم والفعاليات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يُذكر أن المقحم حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولديه العديد الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والعلاقات العامة والمراسم والمسؤولية الاجتماعية والإعلام والتسويق، بالإضافة إلى خبرته والتي تزيد عن 15 عاماً في القطاعين الخاص و شبه الحكومي تقلد خلالها عدداً من المناصب الإدارية كان من بينها مدير العلاقات المجتمعية والدولية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني، ومدير عام الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية ببنك التنمية الاجتماعية، ورئيس الاتصال المؤسسي بالشركة

// انتهى //

21:43ت م

0329



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسعين عبدالعزيز عثمان المقحم مديراً للعلاقات والمراسم والفعاليات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.يُذكر أن المقحم حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولديه العديد الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والعلاقات العامة والمراسم والمسؤولية الاجتماعية والإعلام والتسويق، بالإضافة إلى خبرته والتي تزيد عن 15 عاماً في القطاعين الخاص و شبه الحكومي تقلد خلالها عدداً من المناصب الإدارية كان من بينها مدير العلاقات المجتمعية والدولية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني، ومدير عام الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية ببنك التنمية الاجتماعية، ورئيس الاتصال المؤسسي بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).// انتهى //21:43ت م0329

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المقحم مديراً لعلاقات ومراسم وفعاليات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.