السعودية اليوم / مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة الحدود الشمالية يزور إدارة تعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

زار مدير التعليم المستمر بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية هندي بن برغوث الشمري اليوم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ضمن برنامج الزيارات التبادلية بين القيادات في إدارات التعليم بالمملكة، حيث التقى بالمدير العام الدكتور أحمد بن محمد الزائدي والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني .

كما زار الشمري فصل برنامج مجتمع بلا أمية بمركز التأهيل الشامل، ومركز الحي المتعلم الثاني بثانوية القدس الليلية الثامنة والثانوية بمدرسة الحسين بن علي ، والليلية الأولى المتوسطة بمدرسة عبدالله بن أنيس ، ومدرسة ابن تيمية لمحو الأمية، رافقه فيها مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد الحارثي والمشرفون التربويون بالتعليم المستمر الدكتور فايز الحارثي ونبيل بخاري وأحمد السحيمي .

وعبر الشمري عن سعادته بلقاء المسؤولين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وبما شاهده في زيارته لعدد من المدارس الليلية وبرنامج مجتمع بلا أمية من جودة تعليمية وتقنيات حديثة وبرامج متقدمة وخدمات متكاملة ترتقي بالتعليم المستمر والمستفيدين منه في مكة المكرمة.

من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد الحارثي أن هذه الزيارة تهدف لتبادل الخبرات التعليمية والتربوية وتتيح الفرصة للاطلاع على الجوانب المضيئة لدى كل إدارة والاستفادة منها بشكل إيجابي .

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21:41ت م

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