السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, شملت أجزاء من مدينة الباحة, ومحافظات المخواه, والمندق, وبني حسن, وبلجرشي, وقلوه ومراكز لجوه وبيده والجرين وبالشهم وكرا وجرب وبني سار وبرحرح وبني ظبيان وبني عدوان والبلد ونخال وبني كبير وقرن ظبي ونيرا وبني فروة سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

من جهته أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن فرق الدفاع المدني ودوريات السلامة حضرت عند مداخل الأودية لتنبيه قائدي المركبات ومنعهم من المجازفة في عبور تلك الأودية ولم يسجل -ولله الحمد- أي حوادث أو وفيات عدا بعض الاحتجازات اليسيرة لمركبات جرى التعامل معها حسب مايقتضيه الموقف فيما أغلقت عقبة الملك فهد بالباحة, وعقبة حزنة احترازياً للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات .

وأهاب بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه داخل الأودية ومتابعة الحالة الجوية وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية خلال الفترة القادمة .

وأكد الغامدي جاهزية مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لاستقبال جميع البلاغات على مركز القيادة والتوجيه على الرقم 998 وعلى مدار الساعة, متمنيًا للجميع السلامة الدائمة .

// انتهى //

21:37ت م

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