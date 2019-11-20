شكرا لقرائتكم التحالف ينفي ادعاء الحوثي بإسقاط إف-15 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-20 التحالف ينفي ادعاء الحوثي بإسقاط إف-15 مزاعم لا أساس لها من الصحة متابعات الخليج 365 - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه إشاره لما تتداوله المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (إف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة .

وأوضح العقيد المالكي أن ماتم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ (01 / 07 / 2018م ) ، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية المليشيا بالتزييف . شارك الخبر







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