إصابات في اصطدام مركبتين بمكة

2019-11-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن اصطدام مركبتين على طريق ”الدائري الرابع باتجاه النورية” في العاصمة المقدسة.

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وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف المركز، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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