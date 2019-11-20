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ضباب كثيف يحجب الرؤية على منطقتين
حتى صباح الخميس بعسير والباحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الضباب الكثيف على منطقتي الباحة وعسير.
وأوضحت أن الضباب سيكون مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك بدءًا من الـ11 والنصف مساء اليوم الأربعاء، وحتى الثامنة صباح غدٍ الخميس.
كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك حتى السابعة صباح غدٍ الخميس.
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