جواسيس أوراوا يلاحقون الهلال.. والإدارة تطردهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تسللت عدسة إحدى كاميرات الهواتف المحمولة لرصد تدريبات فريق الهلال الكروي المغلقة في العاصمة اليابانية «طوكيو» من خلف إحدى فتحات الأبواب المؤصدة عن الإعلام والجواسيس اليابانيين لكشف أسرار تدريبات الهلال في معسكره التحضيري استعدادا لمواجهة أوراوا في نهائي إياب دوري الأبطال الآسيوي الذي سيقام الأحد المقبل في ملعب ضاحية سايتاما.

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وقام المسؤولون بنادي الهلال بإبعاد ذلك المصور بواسطة القائمين على أمن الملعب لأجل توفير سبل نجاح المعسكر الحالي تحت إشراف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ولم تتوقف المتابعات اليابانية عند هذا الحد، بل ظلت الجماهير تلاحق لاعبي الفريق أثناء عبورهم للتدريبات والعودة منها في بهو الفندق وملاحقتهم عند صعود الحافلة مما دعا الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل بالاستعانة بشركة أمنية يابانية لحماية اللاعبين من مضايقات الجماهير اليابانية والحفاظ على التركيز الذهني قبل لقاء النهائي، بعد انضمام لاعبيه الدوليين الـ8 لمعسكر المنتخب الكروي الأول لخوض بطولة خليجي 24 بقطر في الـ28 من نوفمبر الحالي.

من ناحية ثانية ينهي الفريق اليوم حصته التدريبية الأخيرة في طوكيو قبل الانتقال إلى سايتاما للتحضير للنهائي القاري الذي توعد فيه مدرب الفريق الياباني أتوسكي بالانتقام من خسارة الفريق في لقاء الذهاب الذي انتهى بهدف دون مقابل، حيث أكد للإعلام الياباني أن أوراوا سيدخل معركة كروية بوجه مختلف، وأن مواجهة الرياض حملت ضغوطا كبيرة.

من جهة أخرى تعاقد الهلال مع شركة لنصب شاشات عرض كبيرة للجماهير في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.