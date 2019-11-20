6 نجوم يؤكدون مشاركتهم في كأس الدرعية للتنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد 6 نجوم مشاركتهم ضمن 8 من أفضل لاعبي التنس في العالم سيتنافسون على 3 ملايين دولار أمريكي، خلال كأس الدرعية للتنس الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.
وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «نود إبراز قدراتنا في مجال استضافة فعاليات عالمية من هذا الطراز مستقبلا».
لاعبون تأكدت مشاركتهم:
- السويسري ستان فافرينكا الفائز بلقب ثلاث بطولات «جراند سلام».
- الروسي دانييل ميدفيدف المصنف الخامس عالميا.
- الإيطالي فابيو فونيني، المصنف الـ12 عالميا.
- البلجيكي ديفيد جوفن البلجيكي، المصنف السابع عالميا سابقا.
- الأمريكي جون أيسنر، صاحب أكثر من 10 آلاف إرسال.
- الفرنسي لوكاس بويل الحائز على خمس من بطولات رابطة محترفي التنس.
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