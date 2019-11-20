6 نجوم يؤكدون مشاركتهم في كأس الدرعية للتنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أكد 6 نجوم مشاركتهم ضمن 8 من أفضل لاعبي التنس في العالم سيتنافسون على 3 ملايين دولار أمريكي، خلال كأس الدرعية للتنس الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «نود إبراز قدراتنا في مجال استضافة فعاليات عالمية من هذا الطراز مستقبلا».

لاعبون تأكدت مشاركتهم: