لا تغمس الملعقة في إناء العسل بعد وضعها بالفم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يضع عشاق العسل الملعقة في أفواههم لأخذ كل ما تبقى بها من الغذاء المحبب بعد وضعه على الخبز ثم يعيدون الملعقة نفسها إلى إناء العسل لأخذ المزيد، حذر خبراء تغذية من هذه العادة لأن العسل شديد الحساسية للبكتيريا.

ويحذر المركز الاتحادي الألماني للتغذية من أن المواد الغريبة مثل اللعاب والبكتيريا يمكنها إدخال تغييرات غير مرغوب فيها بسرعة وتدمير مذاق العسل.

لهذا السبب يجب عليك فقط غمس الملاعق والسكاكين النظيفة في إناء العسل. وفي الواقع فإن العسل مادة حساسة للغاية تحتاج التعامل معها بعناية فائقة.