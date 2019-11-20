السعودية | المالكي: لا صحة لادعاء الحوثيين إسقاط مقاتلة للتحالف

شكرا لقرائتكم المالكي: لا صحة لادعاء الحوثيين إسقاط مقاتلة للتحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه "إشارة لما تتداوله الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (أف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية لا أساس له من الصحة".
وأوضح المالكي أن "ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ 01/07/2018، وأن ما تدعيه الميليشيات الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجيتها بالتزييف".
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