بوابة أبشر absher.sa الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية السعودية موقع وزارة الداخلية

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في المملكة العربية السعودية متاح الآن عبر بوابة أبشر، حيث يستطيع كل مواطن سعودي أو وافد يعمل داخل المملكة، ويمتلك سيارة التأكد من مخالفات سيارته الكترونياً من خلال دخول موقع وزارة الداخلية السعودية والتحقق من جميع تفاصيل المخالفات، وهي خدمة مجانية ولا يحتاج المواطن لدفع رسوم مقابل ذلك، ويرفع عنه عناء الذهاب لمكاتب المرور،و قد رحب الكثيرون بهذه الخدمة المميزة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

جميع الأشخاص الذين لديهم سيارات يعيشون في السعودية يمكنهم الاستعلام عن مخالفات المرورية عبربوابة أبشر الإلكترونية و يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية.

اختيار أبشر الأفراد

اضغط على بوابة الاستعلام الإلكتروني.

قم باختيار أعمال المرور.

اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية

بعد ذلك كتابة رقم المخالفة التي حصل عليها.

ثم إدخال رمز التحقق

اضغط على استعلام المخالفات .

يتم عرض جميع التفاصيل عن المخالفة المرورية للسيارة.

بوابة أبشر الإلكتروني الجوازات

بوابة أبشر أنشأتها الحكومة السعودية حيث يمكن من خلالها الاستعلام عن عدد كبير الخدمات الهامة مجاناً، م بينها المخالفات المرورية و الاستعلام عن صلاحية الإقامة لجميع الوافدين في السعودية وتحديد موعد انتهاء الاقامة، كما يمكن من خلال موقع أبشر دفع رسوم تجديد الاقامة، وخدمات الجوازات والتأشيرات الخاصة بالزيارة وأداء الحج.