نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية.. الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

أولياء الأمور الذين يريدون الاستعلام عن نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية، يمكنهم ذلك الآن لمعرفة جميع التفاصيل الدراسية الخاصة بأبنائهم، ويمكن معرفة نتائج الامتحانات الشهرية، ونتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال تسجيل دخول لموقع نور وادخال البيانات الخاصة بالطالب، والتي حصل عليها من المدرسة، وفي حالة نسيان رقم المرور يمكن الدخول بدون رقم سري .

نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

نظام نور هو نظام تعليمي تابع للمملكة العربية السعودية وتكمن أهميته في أنه يضم جميع المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم السعودية والمديريات التعليمية في جميع محافظات السعودية، حيث يوجد قاعدة بيانات متكاملة. ويمكن من خلال نظام نور حصول علي نتائج المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال الطرق الآتية:

علي ولي الأمر أو الطالب الدخول الي نظام نور الإلكتروني نتائج الطلاب.

تسجيل دخول بكتابة الاسم ورقم المرور

في حالة نسيان رقم المرور نضغط علي هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم

سيتم الانتقال الي صفحة اخري حيث يطلب رقم الهوية الخاص بالطالب ثم رمز التحقق

بعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي اسم المدرسة والسنة الدراسية والفصل بعدها ستظهر نتائج الطالب تفصيلياً بالدرجات.