فيديوجراف.. 10 مكاسب للكرة المصرية بعد التأهل لنهائي أفريقيا للشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق المنتخب المصري الأولمبي العديد من المكاسب للكرة المصرية عقب الفوز على نظيره جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء بنتيجة 3-0 في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

أبرز مكاسب "الفراعنة" كان التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو والعودة بعد الغياب عن منافسات دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل قبل 3 سنوات.

منتخب مصر الأولمبي بات أول فريق في تاريخ البطولة يحقق 4 انتصارات متتالية عقب الفوز على مالي وغانا والكاميرون في دور المجموعات وجنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي.

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هجوم المنتخب المصري هو الأقوى برصيد 9 أهداف حتى الآن خلال 4 مباريات، وهز "الفراعنة" شباك منتخب جنوب أفريقيا للمرة الأولى خلال البطولة الحالية بعدما حافظوا على نظافة شباكهم خلال 270 دقيقة كاملة.

المنتخب الأولمبي ثأر من خروج نظيره الأول على يد جنوب أفريقيا خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة من دور الـ16 بعدما هزمه بهدف دون رد على الملعب نفسه.

وأصبح المنتخب المصري على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب قاري بعد غياب 6 سنوات منذ كأس أفريقيا للشباب 2013، وحقق شوقي غريب أول إنجازاته كمدير فني منذ حصوله على برونزية كأس العالم للشباب عام 2001 بالأرجنتين.