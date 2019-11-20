طبيب منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة فرجاني ساسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي، أن إصابة فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب "نسور قرطاج" ليست بالقوية.

وأثار مغادرة فرجاني ساسي مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية بعد الشكوى من الإصابة القلق لدى الجهاز الفني لـمنتخب تونس وكذلك مسؤولي وجمهور نادي الزمالك.

وقال الشملي في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "الحمد لله إصابة عضلية لا تكتسي أي خطورة".

وأضاف الشملي: "ساسي اشتكى من بعض الآلام في أوتار الفخذ، وعلى ذلك قررنا خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة".

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ولم يكشف الشملي المدة المحددة لساسي من أجل التعافي، مؤكدا أنه لن يغيب طويلا.

وكان ساسي قد غادر الملعب بعد شكوى من الإصابة في الدقيقة 60 ودخل محمد بن رمضان بدلا منه في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب التونسي بهدف دون رد سجله وهبي الخرزي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يغيب ساسي عن مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري يوم الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ولكن بسبب الإيقاف بعيدا عن الإصابة.

فرجاني ساسي، صاحب الـ27 عاما، انضم للزمالك قبل بداية الموسم الماضي قادما من النصر السعودي، وحقق مع القلعة البيضاء 3 بطولات وهي السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر.