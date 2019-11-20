فيديو.. الملك سلمان يتفاعل مع العرضة بحفل الدرعية

2019-11-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع العرضة بحفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية.

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وكان خادم الحرمين الشريفين، قد شرّف، مساء اليوم الأربعاء، حفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية.

ويستهدف مشروع بوابة الدرعية ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية؛ نظرًا لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.

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