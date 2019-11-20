شكرا لقرائتكم بث مباشر.. الملك سلمان يُشرف حفل بوابة الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-20 بث مباشر.. الملك سلمان يُشرف حفل بوابة الدرعية متابعات الخليج 365 - الرياض وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- قبل قليل- إلى مقر حفل بوابة الدرعية. Advertisements وتهدف الدرعية لاستقطاب 10 ملايين سائح بحلول عام 2030، ومن المقرر أن يختزل الحفل 300 عام من تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة في عرض حي، منذ عهد الإمام محمد بن سعود عام 1477 هجريًّا وحتى الآن. شارك الخبر







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