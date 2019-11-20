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طقس متقلب على المملكة ابتداء من الجمعة
أمطار وبرد ورياح تحد الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها اليوم ، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة , حيث يتوقع هطول أمطار رعدية ، قد تصحب بتساقط البَرد , ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترا في الساعة أو أكثر , قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .
وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتباراً من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان ، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها ، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ، ومن يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل ، والقصيم ، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها ، وفي منطقة الرياض يتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله – .
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