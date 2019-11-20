شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: مهتمون بزيادة تملك المواطنين للسكن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهتمام الدولة بتيسير وزيادة نسب تملك المواطنين للمساكن، عن طريق إطلاق عدد من البرامج السكنية، وتوفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، وتحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص بصورة أوسع، ما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بكفاءة أكبر.

وأضاف خادم الحرمين في كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أنه إثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان؛ ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي ـ بفضل الله ـ بمقدار 2% مع منتصف هذا العام (2019)، بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك، وساهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.